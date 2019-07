Londres-Heathrow : Des passagers partent sans bagages suite à une défaillance

Une centaine de passagers ont été contraints de décoller de Londres-Heathrow sans leurs bagages, restés au sol à cause d’une défaillance du système de traitement des bagages du Terminal 2 de l’aéroport. C’est la 2ème fois en moins d’une semaine qu’un tel problème se produit dans l’aéroport londonien. De nombreux passagers avaient alors manqué le décollage de leur avion.



L’aéroport a fait part de ses regrets par la voix d’un porte-parole, qui a indiqué que l’aéroport allait collaborer avec les compagnies pour restituer les bagages au plus vite et a également invité les voyageurs à contacter leurs compagnies.