Londres Stansted : les agents d'enregistrement d'easyjet annoncent 2 semaines de grève à partir du 25 juillet

Les agents d'enregistrement travaillant pour la compagnie easyjet sont employés par une société sous-traitante, Stobart Aviation Services, et ils dénoncent leur faible rémunération. La centrale syndicale précise que « les travailleurs des autres compagnies de l'aéroport sont payés jusqu'à 20 % de plus pour faire le même travail. »



Unite explique « avoir eu des entretiens avec Stobart Aviation la semaine dernière et Stobart a déclaré qu'il n'y avait pas d'argent pour une augmentation de salaire avant l'année prochaine. »



Si aucun accord n'est trouvé dans les prochains jours, la grève se déroulera en plusieurs fois, du 25 au 29 juillet, du 2 au 5 août, du 9 au 12 août, du 16 au 19 août et du 23 au 27 août.