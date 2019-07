L’alliance COR.T.EX.

- Favoriser les rencontres et les échanges entre les décideurs du Voyage d’Affaires ;

- Tisser des liens avec des experts d’autres secteurs : entrepreneurs, scientifiques, économistes, sociologues, économistes… ;

- Identifier les signaux faibles et anticiper les évolutions des usages, des modèles économiques, de la technologie… ;

- Être présent lors des grandes manifestations du secteur et partager sa vision sur les enjeux actuels et futurs de l’industrie ;

- Voir ses réflexions portées à la connaissance de l’ensemble de l’industrie et des pouvoirs de décision.