Louis Vuitton pose ses bagages à Roissy

Louis Vuitton inaugurera sa boutique, installée au sein du Hall K du Terminal 2E de Roissy CDG, ce samedi. Il s'agit du premier magasin de la marque de luxe implanté dans un aéroport français.



Les passagers pourront découvrir dans cet espace une sélection de produits de maroquinerie et d'accessoires Femme et Homme ou encore une capsule prêt-à-porter Femme, souliers, bagage et parfums.



Le magasin, au concept évolutif, proposera des animations fréquentes telle que le service de personnalisation permettant d'apposer sur place ses initiales sur les bagages et sacs. Ce service sera proposé à la clientèle internationale dès l'ouverture.



Paris Aéroport explique dans son communiqué "Dans un écrin architectural inspiré des étiquettes de voyage issues de la collection privée de Gaston-Louis Vuitton, les destinations défilent sur la façade de ce nouveau magasin. A l'origine collées sur les malles et bagages, ces étiquettes d'hôtels et de transports invitent à parcourir le monde tout en symbolisant l'Art du voyage, cher à Louis Vuitton"



Il ajoute "L'évocation du voyage et du savoir-faire se traduit également par la présentation dans la vitrine d'un paramoteur reposant sur l'iconique boîte chapeau en Monogram, spécialement réalisée par les ateliers Louis Vuitton historiques d'Asnières pour le transporter. Cette réplique contemporaine de la «Flying machine» imaginée par Louis Vuitton au XXème siècle est fabriquée avec des pièces métalliques et matières utilisées dans les dernières collections Homme de la Maison".