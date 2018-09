Lufthansa fait taxi à l'aéroport de Munich

Grâce au partenariat noué avec le service de taxis partagés Mytaxi, Lufthansa propose un service de transfert économique aux passagers à l'aéroport de Munich. Mytaximatch permet aux voyageurs ayant des destinations semblables de prendre le même taxi puis de partager la note en fonction des kilomètres parcourus par chacun. Ce service sera testé pendant 3 mois sur la plate-forme allemande.



Avant leur départ pour Munich, les passagers réservent leur taxi en passant par l'appli Mytaxi. Ils doivent choisir l'option match puis entrer leur destination. L'application déterminera si deux de ses clients ont un itinéraire similaire pour les faire voyager ensemble.



La note de la course ne dépassera jamais 49€, même si Mytaxi n'a pas trouvé de second passager. Selon les deux partenaires, cela représente une économie allant jusqu'à 50% par rapport à un service traditionnel.



Le point de rencontre et de prise en charge est au niveau des stations de taxi (P31) du Terminal 2. Par ailleurs, les passagers ne peuvent voyager qu'avec deux bagages maximum.