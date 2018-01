Lufthansa met ses A320 en uniforme

Que ce soit chez Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines ou Eurowings, tous les A320 du groupe Lufthansa auront la même allure et les voyageurs d'affaires ne pourront y distinguer éventuellement que les marques car les aménagements intérieurs seront strictement identiques. Tous les équipements, galleys ou compartiments bagages seront identiques, et même les cockpits des appareils seront standardisés pour faciliter les formations et les process. Lufthansa attend une centaine d'A320neo d'ici 2025, le groupe entend bien mutualiser plus facilement sa flotte.