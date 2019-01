MICE: forte progression de Dubai en 2018

Le nombre d'appels d'offres remportés représente une augmentation de 24 % par rapport à 2017 et aura un impact économique estimé à environ 1,2 milliard d'AED (290 millions d'euros) pour la ville.



Ce succès marque également une augmentation de 62% par rapport à l'année précédente du nombre de délégués qui se rendront à Dubaï en raison des soumissions remportées, ce qui signifie un virage vers des événements de plus grande envergure et la consolidation de l’Émirat en tant que destination commerciale mondiale attractive.



Parmi les principaux succès remportés en 2018, on peut citer le Congrès mondial de gastro-entérologie qui se tiendra en 2021 avec un total de 6 000 délégués, le Mary Kay China Incentive qui se tiendra en 2019 avec 800 délégués, ainsi que le Congrès mondial sur les fruits secs, qui se tiendra en 2020 et qui réunira 1 000 délégués à Dubaï. Parmi les autres victoires notables en 2018, citons le Congrès mondial des chambres de commerce, qui se tiendra à Dubaï en 2021 et auquel participeront 1 500 délégués, et le Congrès de la Société internationale d'urologie, qui accueillera 2 000 délégués à Dubaï en 2021.