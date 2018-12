MagicStay récompense la fidélité des voyageurs d'affaires

Les membres du programmerecevront un point de fidélité à chaque euro dépensé lors d’une réservation sur MagicStay. Les voyageurs d'affaires pourront ensuite les utiliser pour obtenir une réduction sur une prochaine réservation ou des cadeaux (mug, batterie externe, chèque cadeau Amazon, porte carte personnalisable, stylo mont blanc…).Il est aussi possible de faire des dons à des associations caritatives. La première organisation partenaire du programme est Vision du Monde, une ONG de parrainage d’enfants. Les clients peuvent aussi utiliser les points cumulés pour financer l’encyclopédie participative Wikipédia.Chaque membre pourra consulter ses points fidélités dans son espace personnel sur le site de MagicStay et les transformer à tout moment. Le programme de fidélisation est destiné aux voyageurs, aux assistantes mais également aux agences de voyages. De plus, le membre pourra soit bénéficier de ses points ou créditer la carte de fidélité d’un collègue/d’un proche.Pour le lancement de Magic Loyalty Card, tous lesavant le 31 janvier 2019sur leur carte de fidélité.Pour obtenir plus de points, les clients peuvent également inviter des proches à s’inscrire sur MagicStay. Chaque parrain a la possibilité d'inviter jusqu’à 5 contacts en entrant simplement les adresses emails dans le formulaire de parrainage. Après inscription, le filleul recevra un code de réduction de 20 euros pour sa première réservation. Dès la première réservation du filleul, le parrain recevra 2 000 points de fidélité sur sa carte Magic Loyalty Card.