Menacée de faillite Alitalia retrouve le sourire

La compagnie aérienne italienne Alitalia, menacée de faillite et sous administration extraordinaire en mai dernier, a connu une augmentation du nombre de passagers pour le deuxième mois consécutif, a déclaré dimanche l'un de ses patrons.

Des résultats qui prouvent que l'entreprise " est sur la bonne voie " selon Luigi Gubitosi, qui fait partie des 3 dirigeants nommé par le gouvernement en mai 2017 pour tenter de sauver l'entreprise.



" Nous terminons le mois de juin avec une croissance de 10,6 % du nombre de passagers après une croissance de 7,6 % en mai ", a-t-il déclaré au quotidien italien Corriere della Sera.



" Au cours du deuxième trimestre, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) sera équilibré après une perte de 100 millions l'an dernier ."



La compagnie est sous tutelle depuis mai dernier à la demande de ses actionnaires après que le personnel a rejeté les réductions d'emplois et de salaires dans le cadre d'un plan de sauvetage de deux milliards d'euros



Elle a fait l'objet de trois offres de reprise, celle du géant allemand Lufthansa, celle du groupe américain Cerberus et une offre conjointe EasyJet-Air France.



La date limite de vente, initialement fixée au mois d'avril, a été reportée à fin octobre par Rome.