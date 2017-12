Meridiana se renforce sur Milan Malpensa

Alors qu'Etihad semble faire le deuil de ses avoirs dans Alitalia, sa consoeur Qatar Airways met les bouchées doubles pour renforcer sa concurrente, Meridiana dont elle possède 49%. La compagnie développe notamment son offre sur Milan Malpensa. Elle ouvrira 7 nouvelles routes lors du programme estival 2018, proposant en particulier aux voyageurs d'affaires de s'envoler vers New York JFK. Cette destination sera desservie quotidiennement à compter de juin 2018. Le transporteur lancera également une ligne vers Miami avec 4 vols par semaine.Meridiana va également élargir son offre domestique. Elle reliera la piste milanaise à Rome, Naples, Palerme, Catane et Lamezia Terme. Les horaires de ces routes ont été pensés pour offrir des correspondances pratiques avec les services pour New York et Miami. Par ailleurs, les vols seront assurés par des avions disposant de 16 places business et entre 160 et 189 sièges eco (selon les configurations).Au total, la compagnie proposera 17 destinations depuis Milan lors du programme estival 2018 dont Accra, Le Caire, Dakar, Mombasa, Lagos, Moscou et Zanzibar qui ont été maintenues.