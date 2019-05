Nabih El Aroussi (Moove Technologies): "L'application Moove est destinée aux voyageurs qui se déplacent souvent"

Nabih El Aroussi : Nous avons conçu Moove en adoptant la perspective du voyageur et non celle d’un transporteur, et cela change tout. Notre obsession est l’amélioration continue de l’expérience voyageur par le levier de l’innovation technologique. Et ce que souhaite le voyageur, c’est de pouvoir réserver l’ensemble de ces déplacements de manière très simple et rapide et sans avoir à utiliser de multiples sites et applications mobiles. Il s'agit de la première plateforme française de transport multimodal et mobile first. Avec Moove, le voyageur peut préciser ses adresses de départ et d’arrivée et obtenir un itinéraire complet porte à porte et multimodal.