Non, l'A380 n'est pas malade

La semaine dernière, le vol SQ336 opéré jeudi dernier par Singapore Airlines a rencontré un banc d'oiseaux lors de l'atterrissage à l'aéroport Charles de Gaulle jeudi. Bien que le péril aviaire soit pris très au sérieux par Aéroports de Paris, la nature fait parfois des siennes et la rencontre fatale peut avoir lieux. Bien entendu, les avions sont dessinés, testés et certifiés pour résister aux collisions aviaires. L'Airbus de Singapore Airlines n'a pas souffert de cette malheureuse encontre. Il a été inspecté, nettoyé et a été déclaré bon pour le service une heure après l'incident.



Les rencontres avec des oiseaux de taille peuvent sérieusement endommager les avions. En 2009, un A320 d'US Airways avait rencontré des oies juste après sont décollage de New-York. La collision avec ces oiseaux de taille avait détruit les moteurs et l'avion avait été posé sur le fleuve Hudson par un équipage technique exemplaire.