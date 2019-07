IDF : la RN118 en travaux jusqu'en octobre

La RN118 est donc fermée en direction de Boulogne à hauteur de Sèvres et une déviation a été mise en place pour les poids-lourds. Le trafic sera rétabli sur les deux voies de circulation en direction de Boulogne au mois d'août. Les travaux eux, prendront fin en octobre 2019.



Pendant l’ensemble de ces travaux, les usagers sont invités à la plus grande prudence en respectant scrupuleusement la réglementation précisée par la signalisation mise en place pour leur sécurité et celle des intervenants.