Norwegian autorisée à exploiter des vols entre Londres et le Brésil

Norwegian Air a reçu le feu vert des autorités brésiliennes pour exploiter des vols à destination et en provenance du Brésil.



Norwegian, qui est la troisième compagnie aérienne low-cost d'Europe, avait demandé en juillet l'autorisation d'exploiter des vols entre le Brésil et Londres à partir de 2019.



Outre le transport de passagers, l'ANAC, le régulateur des compagnies aériennes brésiliennes, a précisé que Norwegian sera également autorisé à transporter du fret et du courrier.