Lufthansa: l'augmentation du carburant plombe les résultats

Le plus grand transporteur allemand a annoncé mardi un résultat avant intérêts et impôts (EBIT) ajusté de 1,35 milliard d'euros, contre des prévisions de 1,41 milliard d'euros pour la période de juillet à septembre.



" Nous prévoyons que nos coûts annuels augmenteront de plus d'un milliard d'euros en 2018 en raison du coût du carburant et des dépenses supplémentaires occasionnées par les seuls retards et annulations ", a déclaré Carsten Spohr, directeur général de la société, dans un communiqué.



Lufthansa a déclaré qu'elle prévoit d'augmenter sa capacité de 8 % en hiver contre 10 % chez ses concurrents et de 3,8 % pour l'horaire d'été 2019.