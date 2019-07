Norwegian : une liaison Paris-San Francisco fin 2019

Une mesure qui a déjà été prise au départ de Londres. Du 28 octobre au 27 mars 2020, Norwegian reliera donc deux fois par semaine la France et la Californie à bord d'un Boeing 787-9 Dreamliner avec de nouveaux horaires. Les départs de sa base à Paris-CDG seront programmés lundi à 15h20 (arrivée à 17h40) et vendredi à 9h20 (arrivée à 11h40), les vols retour quittant l’aéroport de San Francisco mercredi et dimanche à 13h40 (arrivée le lendemain à 9h20).



« Nous sommes ravis que Norwegian ait choisi d’opérer ses vols sans escale au départ de Barcelone et Paris vers l’aéroport San Francisco International à partir de cet automne. Cette décision offre aux voyageurs de SFO encore plus de moyens de profiter de l’incroyable rapport qualité-prix de Norwegian » , a déclaré Ivar C. Satero, directeur de l’aéroport San Francisco International.