Quand le voyageur d'affaires plébiscite... le chargeur d'appoint !

CWT vient de rendre publique une enquête sur les appareils électroniques indispensables en voyage d’affaires (*). Sans surprise, les téléphones portables arrivent en tête (81 %) devant les ordinateurs (52 %). Suivent... les chargeurs de batterie portables - 41 % aujourd'hui contre seulement 23% en 2017 - de plus en plus plébiscités des voyageurs visiblement inquiets à l'idée de se retrouver sans batterie pendant leurs déplacements. Les chargeurs ont remplacé les tablettes passées de 37 % (2017) à 32 % (2019) sur la liste des indispensables.



Les Français semblent avoir décidé plus tardivement d'emmener un chargeur en voyage, et rattrapent rapidement leur «retard», le chargeur étant aujourd'hui indispensable pour 28% d'entre eux contre 7 % en 2017. «Rester connecté en voyage n'est plus un luxe mais un critère essentiel. Cela permet surtout de garantir que les voyageurs soient joignables et aient les moyens d’être productifs tout au long de leur voyage», reconnait avec pragmatisme Andrew Jordan, Chief Product and Technology Officer chez CWT.



(*) L'enquête a été réalisée par Artemis Strategy Group entre le 29 janvier et le 9 février 2019. Les réponses ont été recueillies auprès de plus de 2 700 personnes ayant voyagé pour affaires quatre fois ou plus au cours des 12 derniers mois. Les répondants venaient d'Amérique, d'Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède) et d'Asie Pacifique (Australie, Chine, Inde, Japon et Singapour).