Nouveau record pour Brussels Airport

En février dernier, Brussels Airport a accueilli 1.648.874 passagers. Cette croissance de 5,4% au regard de février de l'année dernière confirme l’évolution déjà notée en 2017. Aussi bien le nombre de passagers au départ (+2,6%) que celui des passagers en transit (+10,4%), ont progressé par rapport au même mois de 2017. Brussels Airlines est le principal moteur de la croissance du nombre de passagers en transit.



Le trafic long-courrier a également joué un rôle important dans la performance de février 2018. Ce segment croît notamment grâce au deuxième vol quotidien d'Emirates vers Dubaï, au redémarrage de Delta Air Lines vers Atlanta et au nouveau vol vers Shanghai d’Hainan Airlines.



L'aéroport belge attend une progression ultérieure du trafic long-courrier à partir de fin mars, avec les nouveaux vols vers Shenzhen d’Hainan Airlines et vers Hong Kong de Cathay Pacific.



La plate-forme ajoute "La demande fortement accrue de liaisons directes entre l’Asie et l’Europe tient notamment à l’intérêt croissant de la population chinoise pour les voyages. Avec six nouveaux vols par semaine entre Bruxelles et le continent asiatique à partir de mars, l’aéroport va jouer un rôle important dans l’encouragement du tourisme vers notre pays. Qui plus est, les nouvelles lignes offrent aux entreprises belges des liaisons directes jusqu’au coeur du delta de la rivière des Perles en Chine".