Nouvelle-Zélande : Un hôtel Pullman 5 étoiles pour l'aéroport d'Auckland en 2022

Les travaux de construction de l'hôtel 5 étoiles Te Arikinui Pullman Auckland Airport Hotel débuteront le 1er août. La construction de cet hôtel de luxe, qui proposera 311 chambres, coûtera plus de 150 millions de dollars et les partenaires espèrent une ouverture d'ici le premier trimestre de 2022. Ce nouvel établissement disposera d'un restaurant et d'un bar à l'étage supérieur avec vue sur le port de Manukau et les chaînes de montagnes de Waitakere, et sera situé à quelques pas du terminal qui accueillera les installations domestiques au cours de la prochaine décennie.





Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement de plusieurs milliards de dollars dans l'infrastructure de l'aéroport d’Auckland. L’aéroport va évoluer dans les 2 prochaines décennies avec notamment une nouvelle piste ainsi qu’une nouvelle offre de transport.