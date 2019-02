Nouvelles mobilités: les voyageurs sont-ils bien assurés ?

"Certains assureurs, mais pas tous, sont parvenus à anticiper et à se positionner en amont. En revanche, tous, sans exception, affichent une réelle volonté d'apprendre de ce nouvel écosystème

Sous l'impulsion des innovations technologiques, de l'économie collaborative et de la quête de réponses aux enjeux environnementaux, une révolution des usages de la voiture est à l'oeuvre.Cette transformation impacte également les entreprises, qui se dotent de flotte de véhicules connectés, autonomes ou semi-autonomes , et qui incitent leurs collaborateurs au covoiturage dans le cadre de plans de mobilité destinés à réduire leur empreinte carbone.Dans ce contexte, les acteurs de l'assurance doivent s'adapter et proposer des offres intégrant les nouvelles mobilités.", observe Raphaël Kerdraon, directeur des flottes automobiles et des nouvelles mobilités chez Verlingue.