Les taxis de Madrid ont mis fin à la grève

Les taxis de Madrid ont jeté l'éponge. Plus de 53% d'entre eux se sont prononcés en faveur de la fin de la grève illimitée lors d'un referendum mené dans la soirée du 5 février 2019. Les professionnels du secteur se sont ainsi remis sur les routes ce mercredi 6 février 2019.Le vote a pris place après 16 jours de grève et le refus des autorités madrilènes de prendre des mesures restrictives à l'encontre des activités des VTC.Les taxis de la capitale espagnole demandaient que la région adopte des mesures similaires à celles mises en place à Barcelone pour limiter la concurrence des entreprises comme Uber et Cabify. Face à la nouvelle réglementation catalane très stricte, ces deux sociétés ont d'ailleurs quitté la ville.