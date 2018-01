Ocean lance O-Direct Universel

"Si les solutions classiques de télématique, consistant à poser dans les véhicules un boîtier doté de capteurs, fonctionnent quelle que soit le véhicule mesuré, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit de travailler sur la donnée «réelle» du véhicule, beaucoup plus précise et permettant de répondre à des besoins avancés, mais nécessitant d’être lue différemment selon la marque, voire le modèle du véhicule"

Les flottes de véhicules d'entreprise, quelle que soit leur taille, sont rarement homogènes en termes de marques et de modèles. Ocean s'est penché sur ce problème de gestion., explique le spécialiste du véhicule connecté.Son nouveau dispositif O-Direct Universel permet à la fois d’obtenir des données natives, et de répondre à la problématique de couverture de la diversité des marques et modèles de véhicules. Il se connecte sur la prise OBD et est complètement invisible pour le conducteur.La solution apporte aux clients équipés une grande richesse de données du véhicule (Kilomètres, consommations, entretiens, alertes techniques, informations d’éco-conduite, etc…). Ces multiples paramètres, analysés et synthétisés leur fournissent une visibilité sur la santé du véhicule, l’usage et la sécurité, et tous les services à gestion d’activité des équipes nomades.O-Direct Universel est compatible avec les offres ParkConnect (sans géolocalisation), GéoPack et GéoPro (avec géolocalisation) et permet une évolution vers les offres constructeurs partenaires lors de l’achat d’un véhicule éligible à l’offre O-Direct constructeurs d’Ocean.