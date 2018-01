SNCF: l'étonnante longévité de Guillaume Pépy

M. Pepy est un marketeur en chef, un homme qui sait affronter les crises comme personne. C’est un véritable phénomène

mais ce n’est pas un industriel et cela commence à sérieusement se voir au sein du groupe

l’histoire récente de l’entreprise ferroviaire explique aussi les difficultés du groupe. Divisés entre 1998 et 2015, SNCF et Réseau ferré de France (aujourd’hui SNCF Réseau) se sont livrés une longue guerre de tranchées. Menée en particulier par M. Pepy, cette lutte a affaibli et désorganisé tous les services, et notamment SNCF Infra, chargée de la maintenance du groupe

Plus récemment, les ratés sur la nouvelle ligne Tours-Bordeaux démontrent une perte de savoir-faire industriel de l’opérateur historique, qui est imputable au management de son dirigeant

, juge un observateur du secteur,". Ce commentaire publié dans Le Monde ce mardi 9 janvier complète une analyse sur la façon dont la convocation du patron de la SNCf chez Elisabeth Borne s'est terminé en queue de souris. Ce qu'ici nous avons appelé la montagne accouche d'une souris Mais l'article de Philippe Jacqué y ajoute qu'au-delà du sous-investissement connu, "". Et pour compléter, "". Le Monde s'interroge sur l'efficacité des mesures annoncées lundi pour faire reculer l'agacement des clients du train.