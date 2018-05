Offre 2 stages Travel Manager 6 mois

Cette annonce est à conserver jusqu'au : 23/06/2018 00:00Nom de l'entreprise qui recrute : Action contre la FaimAu sein du Bureau des Départs d’Action contre la Faim, vous rejoindrez la super équipe des travel managers (pour le moment 100% féminine) pour appuyer les déplacements et processus de départ (et de retours) des cadres internationaux et personnel du siège.Le bureau des départs, en 2017, a compté 2500 déplacements pour l’ensemble des collaborateurs !Vous serez donc au cœur de notre activité humanitaire, à la rencontre de nos équipes du terrain et participerez ainsi à la réussite de nos programmes !Vous aurez avant tout pour objectif d’organiser logistiquement les déplacements vers le terrain et à l’international de nos équipes expatriées et collaborateurs du siège (gestion des hôtels, demandes de visa, contrôle des facturation…) Vous assurez également l’organisation des briefings et débriefings des expatriés en lien avec les interlocuteurs internes et externes concernés.Vous participerez également au développement des nouveaux outils et de la mise en place des projets pour le service.Pourquoi nous rejoindre ?- Découvrez le métier de travel manager et développez les compétences associées !- Evoluez dans un environnement porteur de sens, au service d’un mandat humanitaire- Rencontrez les différents acteurs d’ACF, venant des 4 coins de la planète et sans bouger de Paris !- Rejoignez une équipe engagée, dynamique et pleine d’humour !Vous préparez un diplôme de niveau minimum Bac+3 (relations internationales, commerce, école de tourisme) et vous possédez idéalement une première expérience liée aux voyages en agence de voyages ou en entreprise.Doté d'une excellente aisance relationnelle et d'une capacité d'adaptation, vous saurez faire face à des situations imprévues. Vous savez gérer la pression et vous avez le goût du challenge en équipe.Reconnu pour votre rigueur et sens du service, vous n'aurez aucune difficulté à assurer le support des acteurs internes.Vous aimez travailler avec les outils web et pack office et vous possédez un niveau d'anglais courant à l'oral comme à l'écrit.Condition obligatoire : Avoir une convention de stage délivrée par un établissement scolaire de droit français.Conditions Salariales : Stage indemnisé à hauteur de la gratification horaire minimale légale (sur une base de 35h par semaine) soit entre 498€ et 603,75€ net mensuel et selon le temps de présence effectif. Titres restaurant à 8€ (pris en charge à 60% par ACF). Prise en charge à hauteur de 50 % des frais de transport public.Prise de poste : 25 juin 2018 pour l’un et 09 juillet 2018 pour l’autreDurée du stage : 6 mois à Paris 17e.Conditions Particulières : Station assise prolongée, expression orale, travail sur écran, contacts téléphoniques.ACF est engagé dans une politique d’emploi en faveur des travailleurs handicapés.Pour postuler, rendez-vous sur notre site internet avec CV et LMAdresse mail pour le retour des candidatures : recrut@actioncontrelafaim.org