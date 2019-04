[Offre d’emploi] Presse professionnelle - Journaliste Voyage d’Affaires

Créé en 2009, DéplacementsPros.com est le média francophone leader du Voyage d’Affaires avec plus 800 000 mails envoyés chaque mois à plus de 41 000 abonnés. Destiné aussi bien aux acheteurs, travel managers, chargé(e)s de voyage ou assistant(e)s qu’aux patrons de TPE/PME/PMI et aux grands voyageurs qui achètent eux-mêmes leurs déplacements professionnels, notre site d’information aborde toute l’information des déplacements pros : actualité du transport, de l’hébergement, de la location de voitures, du tourisme d’affaires mais aussi des technologies et des nouveaux usages.

En 2018, DéplacementsPros.com a rejoint Eventiz Media Group (EMG), le 1er groupe média BtoB du Travel en France (TOM.travel, L’Echo touristique, Déplacements Pros). Le groupe organise des évènements à forte valeur ajoutée : des journées de conférences et de networking, des cérémonies de remise de prix, des petits-déjeuners thématiques, etc.



Mission : Vous aurez la responsabilité de réaliser une veille internationale et intensive sur les informations liées aux déplacements professionnels afin de maintenir le média au 1er rang en matière d’actualité chaude. En collaboration avec le rédacteur en chef et les journalistes du groupe, vous identifierez et traiterez des sujets de fond visant à nourrir les réflexions des professionnels de l’industrie et réaliserez des interviews de dirigeants. Vous couvrirez des événements en France et parfois à l’étranger et participerez au développement du nouveau site.



Profil du candidat : Diplômé(e) en journalisme (Bac +3 min) ou première première expérience (3 à 5 ans). Vous êtes dynamique, autonome et savez faire preuve d’initiative et de bon sens. Votre maîtrise de la langue française et de l’orthographe est excellente. Vous vous intéressez à l’impact des nouveaux usages et de la technologie sur le monde de l’entreprise. Bon niveau en anglais requis.

Lieu : Paris 2e, métro Bourse

Période : Dès que possible



Merci d'envoyer votre CV et une lettre de motivation à : guillaume@travelonmove.com