Offrez-vous gratuitement une ligne téléphonique partout dans le monde

Notre souhait est de créer un outil gratuit, simple et agile répondant parfaitement aux usages et contraintes des utilisateurs. Ils pourront désormais gérer gratuitement et efficacement tous leurs appels professionnels depuis leur smartphone personnel et leur ordinateur

RingOver est un service de téléphonie d’entreprise sur le cloud. L’idée est simple : utiliser les terminaux habituels (ordinateur ou appli smartphone) pour passer et recevoir ses appels. RingOver permet d’accéder à sa ligne professionnelle, où que l’on soit, au bureau, en télétravail ou en déplacement partout dans le monde.L’offre à 0€ est articulée autour d’un numéro de téléphone fixe en France ou dans 12 pays européens (France, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Irlande, Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Danemark et Suède), des appels entrants illimités sur l’application web ou smartphone et 2 heures d’appels vers les fixes et les mobiles en France et vers 60 destinations. La création de compte prend moins d’une minute et un simple accès internet suffit pour utiliser le service. Des fonctionnalités essentielles sont également disponibles (journal d’appels, messages répondeurs, contacts). Une simple connexion wifi suffit pour téléphoner.Pour Renaud Charvet, cofondateur de Ringover Group : "".Cerise sur le gâteau, pour les acheteurs qui veulent connecter leurs salariés en déplacement, des fonctionnalités premium sont disponibles sur abonnement à partir de 25 € par mois et par utilisateur. On y trouve, entre autres, des numéros de téléphones fixes et/ou mobiles dans 66 pays, avec la possibilité de porter des numéros existants, toutes les fonctions de standard téléphonique : message d’accueil, menu vocal (tapez 1, tapez 2), musique d’attente et le routage intelligent des appels selon vos préférences et vos horaires d’ouverture sans oublier les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et 60 destinations.