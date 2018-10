Oman Air arrive sur WhatsApp

Les clients optant pour ce service peuvent maintenant recevoir leurs confirmations de réservation, notifications d'enregistrement, cartes d'embarquement en plus d'autres informations à la demande, directement via l'application de messagerie.



Le service offre une interaction sécurisée, efficace et personnalisée entre la compagnie aérienne et le client, sans intervention d'un tiers.



Les clients d'Oman Air peuvent simplement accéder au service en envoyant un message au +96871960111. Une équipe dévouée du centre d'appels d'Oman Air s'occupera adéquatement de toutes les communications des clients. Le service est actuellement disponible de 8 h à 14 h et il est prévu de le prolonger jusqu'à 24 h sur 24, 7 jours sur 7.