Oman Air présente sa First Mini Suite

La First Class Mini Suite d'Oman Air offre une grande intimité aux passagers grâce à des murs d'environ 1m40. La suite fermée abrite un siège lit-plat pouvant atteindre 198cm une fois déployé. La largeur est de 58,42 cm en disposition fauteuil et de 76,2cm en disposition lit. Par ailleurs, le pitch de cet espace dépasse les 2 mètres.



La suite est également équipée d'une table pour les repas, d'une tablette à cocktail et de très nombreux rangements pouvant accueillir les vestes, chaussures, bagages cabines et autres effets personnels des clients.



Les voyageurs d'affaires pourront aussi se détendre en profitant du système de divertissement composé d'un écran tactile de 22 pouces. Ils trouveront également une prise de courant et deux ports USB pour leurs appareils électroniques.



Il sera également possible de boire toujours frais grâce à un mini bar. Les passagers First se verront aussi proposer un menu à la carte.