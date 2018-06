Opio passe au wifi très haut débit

En 2017, 10 millions d’euros ont été consacrés à la rénovation du resort 4 Tridents d’Opio en Provence afin de faire de ce lieu, niché au cœur de l’arrière-pays cannois, le nouveau fleuron du Club Med sur la Côte d’Azur. Ces travaux de rénovation ont permis de doter les chambres de nouveaux balcons permettant aux clients de pleinement profiter du panorama. L’offre de table a été repensée, les salles de réunion Meetings & Events proposent désormais un nouveau concept inédit en Europe.



Par ailleurs et pour répondre aux mieux aux attentes de la clientèle et en particulier des séminaires, une nouvelle offre wifi vient d'être déployée avec Wifirst pour garantir un service très haut débit accessible partout, grâce aux réseau smartwifi de 300 bornes réparties sur le village. La solution donne la possibilité́ aux équipes village de moduler l’accès à Internet en adaptant les paramètres de connexion aux demandes des professionnels.



Wifirst assure ainsi la couverture wifi totale dans 437 chambres, 31 salles de réunion, mais aussi au niveau des 3 piscines, des 2 restaurants, du golf et de l’espace Creactive by Cirque du Soleil dédié aux arts circassiens ; l’ensemble étant raccordé à une fibre optique professionnelle de 400 Mbps.