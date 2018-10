Ordinateurs, tablettes, smartphones : contre les rançongiciels, que faire ?

En cas de blocage de votre ordinateur, tablette ou smartphone à cause d'un rançongiciel, il vous est demandé de fournir une certaine somme d'argent en échange de la clé de déchiffrement qui devrait permettre de restaurer les fichiers rendus inaccessibles (documents de travail, photos de vacances, musique...). Face à cette situation, Service-public.fr vous recommande de signaler d'abord le chantage dont vous êtes victime en ligne sur le site dédié et de porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie.Pour vous aider ensuite face à ce type de situation, le site nomoreransom.org constitue une véritable interface entre les victimes et les fournisseurs d'outils et de solutions pour le déblocage et/ou le déchiffrement de vos fichiers bloqués.Néanmoins, avant tout problème, pensez à protéger vos appareils :- en installant un antivirus et ses mises à jour ;- en mettant en place un logiciel anti-spam ;- et en nettoyant régulièrement votre appareil de ses fichiers temporaires.Et aussiInfractions liées aux nouvelles technologiesPour en savoir plusMois européen de la cybersécuritéAgence nationa