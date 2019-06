Paris : Okko va ouvrir un hôtel près des quais de la Gare de l’Est

En juillet 2019, c’est un hôtel très insolite qui va ouvrir ses portes à Paris. Dépendant de la récente chaîne hôtelière Okko, le nouvel établissement, le neuvième de la marque, sera situé entre la rue d’Alsace et le quai n°1 de la Gare de l’Est. S’il est légitime de s’inquiéter des vibrations et des nuisances sonores, Okko Hôtels répond que près d’une centaine de boîtes à ressort ont été installées dans le but d’absorber les vibrations provenant à la fois de la gare et du métro souterrain. Sur le toit du bâtiment, un jardin implanté par la Mairie de Paris sera accessible au public.



L’hôtel comptera 170 chambres de 18 m2. Trois salles de réunion et séminaire pouvant accueillir 40 personnes chacune seront également à disponibilité des clients. L’hôtel sera également doté d’un espace de 420 m2, appelé Le Club. Considérée comme "le lieu de vie de l’hôtel", cette salle servira à la fois d’espace de travail, de détente et de restauration. Le groupe hôtelier indique avoir voulu aborder une thématique ferroviaire en disposant dans les couloirs de l'hôtel différents objets issus du patrimoine de la Compagnie des Wagons-Lits. Okko Hôtels explique vouloir ainsi créer un contraste avec le reste du mobilier essentiellement design.