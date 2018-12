Paris limite la circulation et le stationnement pour le jour de l'an

Métro, rues fermées, stationnement interdit... la ville de Paris prévoit de nombreuses mesures en ce 31 décembre et 1er janvier. Dans un contexte encore marqué par la menace terroriste et les Gilets Jaunes, les voyageurs d'affaires devront faire preuve de patience pour circuler en voiture et en transports en commun.



Un périmètre de sécurité sera tout d'abord mis en place autour des Champs Elysées et de la Place de l'Etoile à partir de 19h jusqu'à 3h du matin. Le stationnement lui, sera interdit entre 2h du matin le 31 décembre et 3h du matin jusqu'au lendemain. Les arrondissements touchés sont les 7,8,16 et 17e (voir liste complète ci-dessous).



Cette "mesure d’interdiction prévue dans le périmètre s’applique notamment aux accès (entrées et sorties) des parkings publics et privés situés sur l’avenue des Champs-Elysées ou y débouchant", indique la préfecture.



La circulation sera elle aussi interdite entre 16h et 3h du matin dans les rues de Presbourg, Tilsitt, du Faubourg Saint-Honoré, Royale, avenues de Friedland, du Président Wilson et Marceau. Elle le sera également place de la Concorde, cours de la Reine, Place du Canada, cours Albert 1er, place de l'Alma. Les stations de métro entre Champs-Elysées-Clemenceau et Etoile fermeront progressivement à partir de 19h.