Partenariat Emirates-Air Sénégal

L'information est rapportée par le quotidien économique marocain l'Economiste qui cite le directeur du bureau Emirates à Dakar. Christophe Leloup explique que " le transport aérien est une activité qui change en permanence. Air Sénégal va donc devoir s'adapter au marché, construire avec ce jeu permanent de changement. On va tout faire pour coopérer avec elle, pour développer nos flux régionaux par ce qu'Emirates, opérant de très gros avions, n'a pas vocation à aller partout dans la sous-région "



" Ce sera un partenariat gagnant-gagnant ", a-t-il souligné, ajoutant que l'" on est sur un marché qui est en forte croissance et qui nous laisse envisager un futur radieux ". " Avec le nouvel aéroport, Dakar peut devenir un hub régional de premier ordre. Les perspectives sont très encourageantes et les tendances de volumétrie sont également très intéressantes ", a-t-il encore relevé.