Peter Bellew futur COO d'Easyjet

La compagnie britannique EasyJet annonce l’embauche de Peter Bellew au poste de Chief Operating Officer. Il occupait cette même fonction à la tête de la holding Ryanair depuis 2017, et ne quittera ce poste qu’à la fin 2019.

En 2015, il avait rejoint en tant que Directeur des Opérations puis PDG, la compagnie Malaysia Airlines, alors en pleine restructuration et sous le choc des 2 crashes de 2014.

C’est Michael O’Leary, jusqu’alors PDG de Ryanair DAC (la composante la plus importante de la holding) qui occupera le poste laissé vacant par Peter Bellew.