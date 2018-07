Philippine Airlines annonce des vols sans escale entre Manille et JFK

Avec six Airbus A350-900 en commande, Philippine Airlines sera bientôt en mesure de remplacer sa flotte long-courrier vieillissante et de voler sans escale jusqu'à New York avec des avions de plus longue portée



Le nouvel A350 de Philippine Airlines comprend 30 sièges en classe affaires, 24 sièges en classe économique premium et 241 sièges en classe économique. La cabine économique haut de gamme n'est disponible que sur les A330 et A350 de la compagnie aérienne.



Le nouveau service à destination de New York deviendra temporairement le vol le plus long au départ de New York, mais il sera bientôt complété par Singapore Airlines avec son service sans escale de Newark à Singapour.



Philippine Airlines exploite actuellement plusieurs vols directs et sans escale vers l'Amérique du Nord à partir des Philippines - y compris Vancouver, San Francisco, Los Angeles, New York et Toronto. Dans le passé, la compagnie aérienne a également desservi Las Vegas et Chicago, car les deux villes comptent d'importantes populations philippines. La compagnie aérienne a fait part de son intention de reprendre le service vers Chicago et d'ajouter des vols vers Seattle et Houston dans un proche avenir.