Pour réduire vos coûts, pensez au paiement !

Les cartes logées, cartes virtuelles et cartes corporate simplifient le travail de gestion des voyages des sociétés de toutes tailles. Malheureusement, trop peu de décideurs utilisent la carte logée pour autre chose que le paiement des titres de transport aérien et pour obtenir ce qu’ils n’ont pas de leurs TMCs (le pluriel a dans ce cas son importance) ou bien des compagnies à savoir, un reporting qui tient la route. Pourtant, les avantages que peuvent présenter les émetteurs de ses cartes sont beaucoup plus nombreux et vont bien au-delà du simple moyen de paiement comme le souligne justement Marie Auzanneau dans le blog et les différentes publications d’Airplus, l’acteur majeur de la centralisation des frais de déplacements professionnels.



Travel Planet, la TMC qui axe ses développements sur l’efficience et l’efficacité du le pilotage des dépenses de déplacements, prend en charge le volet finance et offre une solution clé en main qui permet d’optimiser et de décharger les décideurs de la problématique des flux financiers.