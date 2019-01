Pour son arrivée au Japon, Aloft choisit Tokyo

Une nouvelle adresse à Tokyo pour les voyageurs d'affaires avec cet hôtel de 16 étages qui proposera 206 chambres de type loft, dont quatre suites.



Fidèles à l'ADN de la marque Aloft, les chambres seront équipées d'une entrée sans clé, permettant aux clients d'utiliser leur smartphone ou leur montre connectée comme clé de chambre.



Plusieurs bars et restaurants fourniront une offre de restauration disponible 24 heures sur 24. L'établissement sera équipé de plusieurs espaces de travail ainsi que de lieux pour les réunions. Une salle de sport sera également accessible à toute heure du jour et de la nuit.



Situé dans le quartier " haut de gamme " de la capitale japonaise, l'hôtel sera à moins de cinq minutes à pied de la gare de Ginza et de la gare Higashi-Ginza. A quelques minute de marche, également, de nombreux restaurants et de plusieurs galeries commerçantes.



L'ouverture d'Aloft Tokyo Ginza est programmée pour le printemps 2020, juste à temps pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.