Prague Airport: nouvel espace commercial pour le T2

L'aéroport de Prague a ouvert une nouvelle zone commerciale de 2 200 m² dans le Terminal 2. Le nouvel espace, situé juste après le point de contrôle de sécurité, comprend six points de vente au détail et un restaurant libre-service avec un espace pour s'asseoir.



Les six nouvelles boutiques comprennent trois boutiques de mode sous le nom de The Fashion Place, une boutique de cosmétiques Rituals, une boutique mono-marque proposant des sacs à main italiens de Coccinelle, et un magasin de jouets Hamleys. Le restaurant, qui promeut un concept de marché unique, est géré par la chaîne Swiss Marché International, qui exploite déjà deux sites dans le Terminal 1.



Avec ces nouveaux points de vente, l'aéroport de Prague compte désormais 114 boutiques réparties entre le terminal 1 et le terminal 2.