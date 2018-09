Promenade à cheval dans le parc du château de Versailles

Les cavaliers peuvent ainsi accéder au parc par la Porte Saint-Antoine où un parking est aussi prévu pour stationner les vans et autres camions.



Le tarif « classique » pour un van ou un camion de 30 € est alors appliqué. Si le cavalier vient seul avec son cheval, il lui en coûtera six euros.



Plusieurs sociétés proposent des balades à cheval dans le parc du château. Il s'agit d' Equivent, Horseinthecity, Horseholidays



Les réservations se font facilement, les délais sont courts et des accompagnateurs participent aux promenades.



Une excellente idée de sortie pour des clients d'entreprises, encore plus s'ils sont étrangers. Après une activité aussi originale, vous pouvez être sûrs d'une chose : vos clients ne vous oublieront jamais !