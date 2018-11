Promo Thalys: 65 000 billets à moins de 35 euros

A partir de ce mardi 6 novembre et jusqu’au 25 novembre, Thalys met en vente 65 000 billets à 25€, 30€ et 35€ pour des voyages du 17 décembre 2018 au 24 février 2019 vers la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas.

35 000 billets à 25 euros vers la Belgique : Bruxelles (1h22), Anvers (2h02) et Liège (2h14);

10 000 billets à 30 euros vers l’Allemagne : Aix-la-Chapelle (2h35), Cologne (3h15), Düsseldorf (3h40) ou encore Dortmund (4h40) et enfin,

20 000 billets à 35 euros vers les Pays-Bas : Rotterdam (2h40) et Amsterdam (3h15) .