Qantas et Air France se rapprochent pour faciliter les liaisons vers l’Australie

Avant le lancement annoncé du vol entre Perth et Paris, Qantas s’est rapproché d’Air France pour un vol quotidien entre la France et l’Australie. Dès le 5 juin 2018, les passagers de Qantas bénéficieront d’un vol combiné entre les deux compagnies avec un seul enregistrement de bagages et un accès aux salons Air France s’ils voyagent en classe affaires ou disposent d’ une carte Qantas Platinum One, Platinum ou Gold.



Concrètement, Qantas assurera la liaison entre l'Australie et Singapour ou Hong Kong, deux destinations qui proposent un vol direct vers Paris avec AF. Les vols seront assurés en 777-300 équipé des nouvelles cabines dont la Première.



Air France apposera son code sur des vols opérés par Qantas entre Hong-Kong et Sydney, Melbourne et Brisbane (Australie), et entre Singapour et Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth.

Les clients d’Air France bénéficieront également de partages de codes avec la compagnie australienne depuis Sydney vers 5 destinations domestiques : Adélaïde, Canberra, Cairns, Darwin et Hobart.