Qatar Airways va mettre le cap sur Mombasa (Kenya)

Qatar Airways reliera Doha à Mombasa (Kenya) avec 4 fréquences par semaine à compter du 11 décembre 2018.



L'avion décollera de son hub à 2h30 tous les mardi, jeudi, samedi et dimanche et se posera dans la ville portuaire kényane à 8h40. Le vol retour quittera l'aéroport de Mombasa à 16h50 et atterrira à Doha à 23h30.



La ligne sera assurée par un Airbus A320 bi-classe, équipé de 12 sièges en Business et 120 places en classe Économique.