Quels supports achats pour quelle performance ?

Le tableau ci-dessus place les catégories d’achat en fonction de leur complexité et de leur importance. En lui-même, le marché des voyages d’affaires est compliqué car il nécessite des connaissances externes au marché de votre entreprise et une expertise dans plusieurs domaines bien différents des uns des autres. Pire, pour un même volume d’achat, l’importances des sous-marchés peut être variable comme le montre l’étendue des flèches présentes sur l’infographie.



Ainsi, gérer l’aérien peut être facile si l’on travaille avec les compagnies low-fare et alternatives mais peut être beaucoup plus technique et chronophage si l’on travaille avec la compagnie nationale. Idem pour l’hôtellerie ou vous serez peut être tentés de passer par un agrégateur. Je ne parle même pas des outils que je n’ose pas mettre dans le graphique précédemment présenté…



La question de la sous-traitance est donc légitime car l’externalisation présente de nombreux avantages. La réduction des coûts et de délais de mise en œuvre, la meilleure flexibilité ainsi que la valeur ajoutée dû à l’apport d’experts ayant une connaissance pointue de leur secteur sont autant de facteurs permettant à une entreprise d’accélérer les process achat et donc de contrôler ses dépenses. Mieux, la charge étant inconstante, l’apport de ressources externes va lisser votre activité et accélérer les procédures.



En revanche, il faut considérer certains inconvénients et y remédier au maximum car lorsqu’une entreprise sous-traite une activité, il y a forcément une perte de contrôle direct du marché due au transfert de savoir-faire qu’implique cette stratégie.



Sur le plan de la chronologie, au fil de mes différentes expériences, j’ai constaté qu’il faut en moyenne compter passer 1 an par M€ dépensés pour un équivalent temps plein pour traiter un marché dans sa totalité !