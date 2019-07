RH : la note de frais vue par Payfit

Depuis un an, le logiciel de paye Payfit propose une solution pour les notes de frais des salariés. L’occasion de faire un bilan avec Mehdi Soliman, product manager SIRH. Selon lui, Payfit enregistre actuellement 30 000 notes de frais par mois, déposées dans un module spécifique, sur un total de 3000 entreprises clientes. « Ce sont essentiellement des TPE et des PME, jusqu’à 250 salariés, tous secteurs confondus, explique-t-il.

Concrètement, depuis son espace personnel, le salarié intègre une photo de la note de frais sur l’appli, dans cinq catégories au choix : repas, hôtel et hébergement, transport, indemnités kilométriques, et autre. Une fois la note validée par le manager, elle figure automatiquement sur la fiche de paye du mois en cours, pour remboursement. L’administrateur de l’outil a accès à une synthèse mensuelle des notes de frais, via un tableau de bord qui recense les 5 catégories de dépenses.



« Le module coûte 3 euros par salarié et par mois, dès lors qu’une note de frais a été téléchargée, précise Mehdi Soliman. Si l’outil n’est pas utilisé, il ne coûte rien à l’entreprise ». Dans la mesure où le module est lié à la fiche de paye automatisée, qui constitue le cœur de métier de Payfit, aucun partenariat à ce stade n’est envisagé avec un acteur du voyage d’affaires. D’autres modules ont enrichi le logiciel, comme les congés et absences, le suivi du temps de travail ou les organigrammes et droits.



Pour rappel, Payfit est présent en France, mais sert aussi des sociétés étrangères en Allemagne, Grande-Bretagne et Espagne. L’entreprise a levé 70 millions d’euros en juin dernier pour assurer son développement à l’international.