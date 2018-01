Recensement 2018 : que faire si vous êtes en voyage d'affaires ?

Concrètement, vous êtes prévenu du passage de l'agent recenseur par une lettre du maire déposée dans votre boîte aux lettres quelques jours avant ou par l'agent lui-même. Celui-ci a une carte tricolore signée par le maire, avec sa photo et son nom. Toute personne recensée est en droit d'exiger la présentation de cette carte et peut aussi vérifier son identité en contactant la mairie. La réponse aux questionnaires du recensement est obligatoire.L'agent recenseur, recruté par la mairie et formé par l'Insee, se présente à votre domicile et vous remet :- une feuille de logement qui comporte des questions sur les caractéristiques et le confort du logement ;- autant de bulletins individuels qu'il y a de personnes dans le foyer avec des questions sur l'âge, le lieu de naissance, la nationalité, le niveau d'études, le lieu de résidence, l'activité professionnelle ;- des notices explicatives disponibles en français et dans certaines langues étrangèresCes documents peuvent être remplis par des tiers (épouses,époux,parents...) qui résident au domicile. Si vous répondez sur papier, l'agent recenseur vient récupérer les documents complétés quelques jours plus tard, à un moment convenu ensemble. Vous pouvez aussi les renvoyer directement à la mairie ou à la Direction régionale de l'Insee. En cas d'absence du domicile, l'agent recenseur vous laisse un avis de passage dans votre boîte aux lettres afin de convenir d'un rendez-vous pour vous donner les documents nécessaires au recensement.Il est également possible de répondre à l'enquête de recensement en ligne. Si vous faîtes ce choix, il doit être le même pour toutes les personnes du foyer. Il vous faut vous connecter au site le-recensement-et-moi.fr et saisir les identifiants présents sur la notice remise par l'agent recenseur puis remplir le questionnaire. Si vous habitez une commune de moins de 10 000 habitants, vous avez jusqu'au samedi 17 février en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane. Si vous habitez une commune de 10 000 habitants ou plus, vous disposez d'un délai supplémentaire jusqu'au samedi 24 février en France métropolitaine, aux Antilles et en GuyaneSi vous avez indiqué votre adresse électronique, vous recevrez un accusé de réception par messagerie vous confirmant la bonne prise en compte de vos réponses.