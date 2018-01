Un Boeing Pegasus rate son atterrissage et manque de tomber dans la mer

Le Boeing 737-800 de Pegasus Airlines n'est pas parvenu à freiner correctement lorsqu'il a atterri samedi soir sur l'aéroport de Trabzon, en Turquie. N'ayant pas perdu assez de vitesse, l'appareil est sorti de la piste et a fini sa course sur le flanc de la falaise qui surplombe la mer Noire, stoppé par la boue à seulement quelques mètres de l'eau.



Heureusement, personne n'a été blessé. Les 162 passagers et 6 membres d'équipages ont pu être évacués du Boeing par les secours en toute sécurité. La cause de cet impressionnant accident n'est pas encore connue. Une enquête est en cours. Les médias turques ont seulement précisé qu'il pleuvait et que la piste était humide lors de l'atterrissage.