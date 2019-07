Retour de la circulation différenciée ce mardi en Île-de-France et à Lyon

Mardi 23 juillet, le seuil de pollution à l’ozone "devrait dépasser 180 microgrammes par mètre cube ce mardi en Île-de-France". Pour cette raison, la circulation différenciée sera en vigueur dès mardi. "Seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air de classe 0 [ou classe verte], 1 et 2 seront autorisés à circuler" de 5 h 30 à minuit à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86, a annoncé la préfecture.





Pour la région lyonnaise, les communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire sont concernées par des restrictions de circulation similaires qui prendront effet dès 05 heures du matin. À noter que sur les axes limités ordinairement à 80 ou 90 km/h, la limite autorisée sera fixée à 70 km/h. Plus d’informations sont disponibles sur le site de la préfecture du Rhône.