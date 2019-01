Royaume-Uni : consommation excessive d'alcool dans les aéroports

Cette enquête menée auprès de 2 000 personnes au Royaume-Uni a révélé que le nombre de voyageurs qui choisissent de boire de l'alcool à l'aéroport est passé de 31 % en 2015 à 42 % en 2018. En outre, le nombre de personnes consommant entre quatre et huit verres d'alcool a également doublé, passant de 5% à 10% au cours de la même période.



Des passagers de plus en plus souvent ivres à bord des avions avec, à la clé, des incidents de plus en plus nombreux. Violence verbale, bagarre, comportement agressif, les compagnies sont désormais confrontées aux effets néfastes de la surconsommation d'alcool. Des compagnies aériennes comme Jet2.com et Ryanair font partie des transporteurs qui font campagne contre la consommation excessive d'alcool avant le vol.



Afin de lutter contre ce problème, le gouvernement britannique envisage de réduire les heures pendant lesquelles la consommation d'alcool est autorisée dans les aéroports d'Angleterre et du Pays de Galles. Le ministère de l'Intérieur vient de lancer une grande consultation dans ce sens. Cela pourrait alors mettre fin aux heures prolongées de consommation d'alcool offertes aux passagers de l'aéroport, en particulier tôt le matin.