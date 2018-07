SAP Concur Fusion Exchange aura lieu le 4 octobre

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Workshop

Plus de 500 participants et 20 partenaires sont attendus au SAP Concur Fusion Exchange le 16 octobre prochain au stade Jean Bouin (75016). L’événement qui se tiendra de 8h30 à 18h00 proposera 13 sessions, 2 keynotes et de nombreux témoignages clients.Cette 5e édition du rendez-vous annuel s’articule autour de trois axes : l’Innovation, l’Entreprise Intelligente, la Sécurité des hommes et des données.: L'ère de l’échange de données est révolue. Êtes-vous prêt à l’ère du partage ? L’expérience SAP Cloud Business Group : à la clé, une visibilité totale et en temps réel de l’ensemble des données des systèmes SAP.: Comment éviter le surcoût d’un projet mal pensé ? Réflexion et accompagnement avec des spécialistes : facteurs clés de réussite d’une solution globale et unifiée.: Maîtriser des dépenses en y apportant l'analyse et l'intelligence nécessaire ? Smart data, analytics, business intelligence, reporting… autant de leviers pour mieux piloter vos budgets, lutter contre la fraude et atteindre 100% de conformité.: Solutions connectées : votre écosystème est-il facteur de ROI ? Dépenses hors politique, négociations budgétaires, récupération de la TVA. Employeurs comme collaborateurs ont tout à gagner en connectant partenaires et fournisseurs.: L’expérience voyage de vos collaborateurs est-elle à la hauteur de leurs attentes ? Les comportements voyageurs évoluent vers le 100% mobile et connecté aux nouveaux acteurs du marché. Votre solution de gestion des notes de frais et des déplacements professionnels aussi.: A quel point êtes-vous responsables de la sécurité de vos collaborateurs ? Avant, pendant et après un incident, sur site ou à l’étranger nous vous aidons à assurer votre devoir de protection.: Comment la solution Concur répond à vos attentes réglementaires - dont le RGPD ? Locales, européennes ou mondiales, les règles et normes changent. Tour d’horizon de nos solutions.: Comment tirer le meilleur de la dématérialisation ? La dématérialisation des NDF est un levier d’économie de temps et d’argent important. Réduisez les coûts dans le respect des règles et ne craignez plus les contrôles !: A quoi ressemblera la solution SAP Concur de demain ? Conversationnel, Intelligence Artificielle, Automatisations, Prototypages et Machine Learning : quand la prospective devient réalité.: Les achats se complexifient. Pourquoi ne pas tout simplifier ? Les moyens de paiement comme les fournisseurs se dispersent, les dépenses s’atomisent. Révolutionnez la gestion des achats, pour plus de simplicité et de fluidité.: Comment embarquer vos collaborateurs dans votre transformation digitale ? Découvrez comment convaincre vos employés d'utiliser votre outil de gestion des frais et déplacements prose grâce aux services Concur: Quelles exclusivités pour le Secteur Public ? Découvrez les nouvelles fonctionnalités SAP Concur pour répondre aux enjeux du secteur Public.le 4 octobre 2018de 8h30 à 18hStade Jean Bouin1 allée Charles Brenus75016 ParisLes inscriptions sont ouvertes sur cette page