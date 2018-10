SAP Concur s’attaque au marché des PME avec une solution dédiée

Pierre-Emmanuel Tetaz : Il est en effet étonnant de constater qu’il y a tant d’innovations sur le marché du travel & expense, et conserver son rôle de leader n’est pas aisé. Cependant, nous observons depuis environ 3 ans un phénomène extrêmement fort au sein des entreprises d’au moins 1.500 collaborateurs, qui est que les projets sont moins régionaux et davantage globaux. Il y a très souvent un besoin d’internationalisation. Or, SAP Concur maîtrise parfaitement les déploiements internationaux.



Par ailleurs, l’usage est souvent la porte d’entrée utilisée par nos concurrents pour attaquer le marché, c'est-à-dire qu'ils proposent des solutions mobiles intéressantes avec des technologies efficaces et une expérience utilisateur fluide. Or, après cela, il reste une grande partie du processus à gérer et SAP Concur progresse sérieusement sur le mobile. Nous comptons dans le monde 11 millions d’utilisateurs sur mobile, ce qui est assez exceptionnel en BtoB.